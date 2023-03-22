捷敏-KY去年獲利創新高 每股擬配息5.5元

封測廠捷敏 - KY(6525-TW) 今 (22) 日公告去年財報，儘管去年下半年市況反轉，但受惠業外挹注，全年純益再度創下歷史新高，達 9.3 億元，年增 8.43%，每股稅後純益 7.21 元。

另外，捷敏 - KY 董事會也通過去年盈餘分派案，每股擬配發 5.5 元現金股利，配發率 76%，依今日收盤價 76.8 元計算，殖利率約 7.16%，預計共發出 7.1 億元的現金。

捷敏 - KY 去年下半年因客戶進行庫存調整，營收表現較弱，但隨著整體產業庫存陸續去化，今年營收也略有回溫。

捷敏 - KY 去年第四季營收 12.04 億元，季減 12.56%，年減 6.82%，毛利率 21.26%，季減 4.87 個百分點，年減 6.01 個百分點，營益率 14.03%，季減 4.31 個百分點，年減 6.28 個百分點，稅後純益 1.16 億元，季減 60.41%，年減 43.14%，每股稅後純益 0.9 元。

捷敏 - KY 去年全年營收 52.21 億元，年增 9.79%，毛利率 23.96%，年減 5.61 個百分點，營益率 16.57%，年減 6.26 個百分點，稅後純益 9.3 億元，年增 8.43%，每股稅後純益 7.21 元。