興勤去年EPS 10.72元 每股擬配息5.4元

保護元件廠興勤 (2428-TW)22 日公告去年財報，稅後純益 13.74 億元，雖然年減 12.9%，但連三年維持 1 股本獲利，每股純益 10.72 元。公司決議，每股擬配息 5.4 元，配發率近 5 成，以收盤價 145 元估算，隱含現金殖利率約 3.7%。

興勤去年第四季營收 18.74 億元，季減 0.7%、年增 0.5%；毛利率 30.9%，季減 2.5 個百分點、年減 10 個百分點；營益率 12%，季減 6.5 個百分點、年減 11.4 個百分點，稅後純益 1.69 億元，季減 57.8%、年減 52.9%，每股純益 1.32 元。

去年整年來看，興勤營收 74.63 億元，年減 0.5%；毛利率 35.3%，年減 7.9 個百分點；營業利益 14 億元，年減 34.1%，營益率 18.8%，年減 9.6 個百分點。興勤去年下半年受到被動元件市況翻轉，進入庫存調整階段，第四季稼動率更進一步下滑，拖累獲利表現。

不過，興勤認為，隨著目前客戶端庫存去化優於預期，部分客戶訂單出貨比 (B/B Ratio) 更已回到 1，市況不排除提前在第一季落底、第二季回到正常、下半年重返成長，公司全年營收仍以雙位數成長為目標。