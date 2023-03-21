〈兆豐金法說〉防歐美銀行財務危機風險外溢 兆豐銀三招強化風控

防堵歐美銀行財務危機外溢效應，銀行提高警覺因應，兆豐金 (2886-TW) 核心子公司兆豐銀行表示，將透過投資、授信及同業金融交易等三大面向強化風控。

美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉、瑞士信貸財務危機，恐引發外溢效應。兆豐金今 (21) 日在法說會上指出，經清查銀行沒有矽谷銀行、第一共和銀行等曝險，也沒有持有黑石集團的不動產抵押貸款證券，至於其他對黑石集團的曝險目前繳息還款均屬正常。

為避免歐美銀行信用風險的外溢風險波及，兆豐銀行規畫將從 3 大面向進行控管，其中投資部分，兆豐銀將降低購債額度，同時提高投資債券的最低信用評等，並因應市況適度執行停損。

其次在授信部分，銀行將緊盯營業規模較小、淨利差收窄、綜合損益虧損、流動性、存款結構欠佳的銀行；產業部分，營運資金來源受影響的新創科技的授信也是未來重點評估對象。

至於在瑞信曝險部分，兆豐銀表示，銀行持有的瑞信證券均為優先順位債券，統計到去 (2022) 年底為止，瑞信具損失吸收能力約 991 億瑞郎，等這些損失吸收能力消耗完畢後，才會影響到優先順位債券面臨到期本金減損的風險。

兆豐金去年稅後純益 183.34 億元，年減幅 28.7%，每股稅後純益 (EPS)1.32 元，資產報酬率 (ROA)0.45%、股東權益報酬率 (ROE)5.84%，較前年 0.64%、7.86% 顯著下滑。

兆豐金表示，去年獲利衰退近 3 成主要是受防疫保單理賠拖累影響，但隨著產險陸續完成增資，加上防疫保單理賠高峰期已過，預期未來金控獲利可望逐漸回穩。