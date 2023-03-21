維持股利穩定 兆豐金股利配發將動用保留盈餘

兆豐金 (2886-TW) 今 (21) 日舉行第 4 季線上法說，關於市場矚目的股利政策，兆豐金總經理胡光華坦言，受股債動盪、防疫保單理賠等因素影響，今 (2023) 年可發放股利將比往年來得少，但會使用保留盈餘發放股利，強調股利政策不至於有太大的變動。

胡光華表示，去年的升息循環引發股市動盪，導致金控的其他綜合損益 (OCI) 虧損高達將近 140 億元，加上兆豐產險因銷售防疫保單需提列 105 億元的準備金，導致金控去年稅後純益年減近 3 成。

胡光華進一步指出，受到 OCI 虧損、獲利衰退影響，導致今年可用來發放股利金額較往年縮減，所幸金控歷年累積的保留盈餘部位龐大，基於股利政策穩定原則，因此今年將動用保留盈餘配發股利。

胡光華強調，目前股利政策還在研議階段，但會考量包含財政部等大股東及廣大股東的權益以及金控財務結構等進行通盤考量，但「原則上不會與去年差太多」。

兆豐金自 2013 年起，連續 9 年股利政策以現金股息為主，去年則是股票股利搭配現金股息，但仍以現金股息為主，每股配發 1.4 元現金股息、0.25 元股票股利，盈餘配發率約 87%。

兆豐金去年稅後純益 183.35 億元，累計每股稅後純益 (EPS)1.32 元，估算今年每股仍約 1 元左右的水準，但實際上仍需等 4 月董事會拍板才會抵定。

在增資規劃部分，兆豐金則回應，將盤點各子公司的業務發展、資本結構與資金需求，再進一步適度規畫現金增資等相關事宜。

兆豐金今天小漲 0.63%、0.2 元，股價終場收在 32.2 元。