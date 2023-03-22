〈巨大營運展望〉市場環境變化多 對外擴張投資趨於審慎

巨大 (9921-TW) 在今 (2023) 年面對歐美市場超高庫存待消化，以及高通膨影響消費意願方等不利因素之下，海外的投資更加審慎，原擬以 2000 萬美元投資美國專業室內自行車品牌 Stages Cycling 計畫，目前停留在評估階段；同時，對赴越南的設廠投資案，目前也僅以現有廠房小量試產，執行長劉湧昌指出，越南廠今年恐難以見到效益。

巨大在 1 月底臨時董事會通過透過其子公司 Gaiwin B.V. 的盈餘所得資金，執行策略性投資。預計投資美國專業室內自行車品牌 Stages Cycling, Inc.，整體投資金額為 2000 萬美元。巨大原指出，此一投資完整建構自行車騎行生態圈策略拼圖之一。

但巨大董事長杜綉珍今 (22) 日指出，此一對美國企業的投資案目前的階段仍維持於程序上經董事會通過的階段，但實際上，巨大尚未執行此一投資案。

巨大原經董事會通過此一赴美投資，預計整體投資 Stages Cycling, Inc. 金額為 2000 萬美元，其中 650 萬美元取得 Stages Cycling, Inc. 32.5% 普通股股權，同時以 1350 萬美元取得該公司之可轉換公司債。此投資主要目的為擴展巨大集團於室內騎乘 (indoor cycling) 領域事業版圖，也是完整建構自行車騎行生態圈 (ecosystem) 策略拼圖的重要一塊。

Stages 品牌創立於 2009 年，主要產品為室內自行車與功率計，目前為北美商用室內自行車領導品牌之一，巨大執行長劉湧昌指出，巨大爲美國 Stages 商用室內自行車的代工廠商，原評估對 Stages 投資有助擴展巨大集團於室內騎乘 在家庭及健身房商用領域的事業版圖，但目前仍在審慎評估投資。

此外，巨大集團規畫在越南平陽省投資建立生產線並打造新廠，總投資額達 4800 萬美元，最高年產能上看 100 萬台，但劉湧昌今天指出，巨大越南平陽投資案，目前只運用現有的廠房小量生產並藉以訓練員，預估越南平陽廠投資案，今年仍難以見到效益。

2022 年巨大營收 920.44 億元，稅後純益 58.44 億元，年減 1.45%，每股純益 15.51 元，擬配發現金股利每股 7.8 元。