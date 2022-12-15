巨大看好明年自行車旺季銷售 順勢帶動高階商機浮現

巨大 (9921-TW) 傳出與協方供應廠商協商 12 月起明年 3 月底的訂單及付款條件，引爆市場對於巨大高庫存及現金流的重大疑慮，造成股價震盪，巨大執行長劉湧昌今 (15) 日首度出面指出，市場沒有不好，只是要消化庫存，同時他也更看好在明年 6-9 月自行車市場旺季銷售同時，更進一步帶動高階自行車與電動輔助自行車銷售。

劉湧昌並強調，高階自行車與電動輔助自行車爲台灣自行車業者的強項，甚至不存在過多庫存的問題，尤其是高階自行車與電動輔助自行車目前不只需求持續暢旺，而且還有缺貨的問題，巨大的產線都還在忙著生產供應。

劉湧昌是在今天出席建大集團 (2106-TW) 集團 60 周年慶活動時，針對協調其供應鏈的最近一季供貨修正的詢問時提出說明，劉湧昌並指出，自行車產業目前面臨的是過去疫情期間海運塞港、備庫存造成的高庫存局面，客戶端為了消化庫存要求供應鏈共同承擔，這是打造韌性供應鏈的條件，巨大願意共同承擔，也有大量的供應商願意共同承擔，以巨大目前的資金狀況，也沒有問題。

劉湧昌強調，目前整個自行車產業的庫存確實太高，傳統夏季是自行車產業的旺季，預期在明年夏季的 6-9 月的市場旺季可獲消化，甚至此一消化市場庫存的旺季，還可望進一步帶動台灣車廠生產強項的高階自行車與電動輔助自行車再度向前推進銷售。

巨大先前對於協調供應鏈產銷的聲明中也指出，由於整體市場趨緩，巨大預計明年上半年庫存可逐步回歸正常水位。

巨大 2022 年 11 月營收爲 76.07 億元，月減 4.19%，年增 8.52%，累計前 11 月營收 864..28 億元，年增 14.56%。

巨大 2022 年的前三季營收 708.74 億元，毛利率 23.25%，年減 1.46 個百分點，稅後純益達 56.3 億元，年增 16.5%，每股純益 15.01 元。同時，巨大鎖定以 E-Bike(電動輔助自行車)、女性自行車市場及周邊零組件產品的銷售，為主要成長動能。

劉湧昌今天指出，市場中低階自行車的高庫存，主要爲來自中國大陸、越南、柬埔寨生產，與台灣生產強項高階車種及電動輔助自行車爲主的產業型態並不相同。