門號不法使用遭罰450萬元 亞太電：已停用門號將提行政訴訟

國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (22) 日表示，亞太電 (3682-TW) 因未落實核對及登錄用戶資料，155 個門號被轉做為不法用途重罰 450 萬元，對此，亞太電回應，已停用不法門號，並擬提起行政訴訟。

NCC 說明，亞太電信經營「企業便利簡訊服務」、受理「全方位管理投顧企業社」申辦電信門號及「Starlink Media Co. Ltd.」申辦電信門號等 3 案件，因未依核准營運計畫落實用戶身分查核，明確違反電信管理法規定，分別罰款 150 萬元、250 萬元及 50 萬元，並應於 1 個月內提交改正報告。

其中，「全方位管理投顧企業社」申辦電信門號一案，經過內政部警政署刑事警察局偵查，發現門號被使用於發送投資詐騙簡訊，導致多人受害，民眾財產損失慘重。

亞太電則回應，遭主管機關裁處乙事，亞太電信深感遺憾。對於本裁罰案，待收到正式函文後，針對主管機關對本案之事實認定及法律適用如有疑義，將提起行政訴訟。

另外，本公司對於不肖業者申請門號從事違法犯罪行為，本公司於知悉之第一時間，便將涉案申請門號公司之涉及不法門號及其他申請門號予以停話，並配合檢調凍結其近千萬元款項，降低受害者損害。

NCC 強調，電信事業對其所獲核配之電信號碼負有使用管理之責，應依經核准之營運計畫確實落實用戶身分查核，以有效掌握及確認使用電信號碼之用戶身分，避免電信號碼供未知身分人士非法使用。

此外，按行政罰法第 18 條第 1 項規定，審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生對社會秩序影響廣泛及因違反行政法上義務所得利益，爰加重處罰，以督促電信業者加強管理避免僥倖心態。