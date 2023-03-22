外資狂敲晶圓雙雄 反手提款面板雙虎

台股今 (22) 日由權王台積電 (2330-TW)、高價股領軍，加上金融股回神下，終場大漲 247 點，收在全場最高 15760 點，三大法人同步站在買方，合計買超 276.51 億元，其中，外資終結連二賣、今日大買 262.5 億元，狂敲進晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 各 2.9 萬、1.9 萬張，指標 ETF 也同獲青睞，不過面板雙虎則遭外資棄守，反手賣超。

觀察外資操作，今日大買台積電 29608 張居冠，買超金額達 156.67 億元，國泰永續高股息則居次、買超 22923 張，聯電排名第三，買超 18999 張，緯創也是近日外資加碼對象，今日再買進 12494 張，元大台灣 50 也有萬張，買超 10052 張，其他則依序為永豐金、長榮航、英業達、智原等。

賣超方面，外資調節群創 12601 張最多，飛宏、友達也各有 11350、8388 張，其他則依序為台企銀、中興電、國票金、元晶、榮剛、新光金、虹堡等均是外資提款對象。

投信同步站在買方，今日加碼台泥最多有 3908 張，東元 2838 張，千張之上還有統一、緯創、新光鋼、合晶，此外，廣達、威剛、中華、雙鴻也同獲投信加碼；賣超方面則以中信金 3902 張最多，華新 1929 張居次，其他還有金像電、致伸、臻鼎 - KY、同欣電、華夏、榮成、中興電、合勤控等。

期貨方面，外資今日加碼 5156 口多單，多單未平倉口數增至 17738 口，投信減碼 1006 口空單，空單未平倉口數來到 6684 口，自營商則減碼 556 口多單，多單未平倉口數達 8024 口。