〈台股盤後〉台積電、高價股領軍 大漲247點收全場最高

隨美股四大指數收漲，加上輝達 (NVDA-US)GTC 大會登場，預告人工智慧的「iPhone 時刻」已到來，台股今 (22) 日由權王台積電 (2330-TW)(TSM-US)、高價千金股領軍帶動，終場大漲 247.01 點或 1.59%，收在 15760.46 點全場最高，也站回月線，成交量則達 2418.71 億元。

觀察電子權值股，台積電跳空大漲超過 3%，終場收在 533 元，創下近一個月高、領軍大盤走高，聯電、聯發科、日月光投控、台達電、台塑四寶表現也不俗，金融族群也回神，國泰金、富邦金、兆豐金等漲幅均超過 1%。

高價股也成為盤面焦點，股王信驊大漲百元，漲幅超過 3%，大立光、力旺漲幅均超過 1%，其他如創意、亞德客 - KY、譜瑞 - KY 全面上攻，此外，緯穎也搭上 AI 商機爆發，午盤過後攻上漲停價位，重返千金行列，讓台股再現十千金。

盤面上百花齊放，半導體測試介面及設備廠旺矽連兩日大漲，今日續突破盤整格局、亮燈漲停，創下近一年半以來新高，其他包含界霖、一銓、精測、中探針、雍智科技等表現也不俗。

散熱模組表現同樣強勁，包含尼得科超眾、泰碩、力致等三檔攻上漲停價位，奇鋐最高一度衝上 139 元漲停價位，刷新歷史新高，雙鴻、動力 - KY、建準漲幅也都超過 3%，此外，中小型股也各擁題材，台半、毅嘉、東哥遊艇、保瑞等均攻上漲停價位。

觀察 19 大類股今日全數都在盤上表現，其中，電子族群成交比重達逾 6 成，約 67%，電機機械、生技則各占 4%，展望後市，台股今日在 AI 題材個股領軍下，重返月線之上，但市場仍關注即將出爐的聯準會利率會議結果，是否影響台股後續走勢。