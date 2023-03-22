晶心科RISC-V IP獲信驊採用 切入全景影像應用

RISC-V 矽智財供應商晶心科 (6533-TW) 今 (22) 日宣布，AndesCore N25F 處理器 IP 獲信驊 (5274-TW) 採用，用於最新 Cupola360 全景影像處理晶片。

晶心科表示，自家高性能處理器 IP 具備五級流水線，能以高頻率運行，是信驊 Cupola360 解決方案實現全景影像拼接，並提供出色 360 度沉浸式體驗的關鍵。

信驊 Cupola360 全景影像處理晶片專為 360 度影像所設計，採用創新 hyper-stitching 技術，具備強大的影像訊號處理器 (ISP)、智慧佈局處理引擎以及實現晶片內即時影像拼接的傑出處理效能。

此外，信驊該晶片能處理高達 8K2K 的 30fps 超高畫質影片，並支援 48M CMOS 影像感測器輸入，透過優異的影像拼接技術、高階可程式化音訊數位訊號處理器 (DSP)、卓越的性能和熱效率，滿足各種沉浸式應用場景需求，例如製造業、公用事業、零售業、教育和培訓等等。

晶心科補充，N25F 是基於 V5 架構的 32 位元 CPU IP 核心，採用經過最佳化的五級流水線設計，可提供領先的每兆赫性能、具有出色的能源效率，支援單 / 雙精度浮點運算以及位元操作指令，有助加速音訊轉碼器和影像處理演算法。

此外，N25F 具有許多選配功能，例如高效的分支預測、指令和資料快取、低延遲和可預測讀取的區域記憶體、用於保護第一級 (L1) 記憶體出現軟錯誤的 ECC，以及加速客製指令技術的 Andes Custom Extension ACE。

N25F 還支援 SoC 和系統級開發，例如處理各種系統事件的向量中斷、AXI 64 位元或 AHB 64/32 位元匯流排界面、PowerBrake、QuickNap™ 和實現低功耗和功率管理的 WFI 模式，以及便於軟體開發的 JTAG 除錯介面。

信驊營運長謝承儒表示，晶心科 IP 協助公司打造適合 360 度智慧場景 ImmersiveX 的新世代解決方案，Cupola360 解決方案能創建即時影像數位分身，提升互動性和參與感，重新定義沉浸式體驗，適合工廠參觀、巡檢和稽核、零售購物、房屋物件展示、教育和培訓等沉浸式應用。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌指出，N25F 處理器 IP 提供高效的性能和靈活的配置，使其成為高速控制和浮點運算應用，如影片和影像處理，很高興這顆精簡設計卻具強大算力的 RISC-V 核心成為信驊 AST1230 的主要處理器。