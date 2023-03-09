通勤月票草案送地方 中央補助直轄市50%、非直轄市75%

交通部已研擬「行政院促進公共運輸使用方案」，今 (9) 日先將補助作業要點 (草案) 函送各地方政府先行參考，其中票價優惠差額補助部分，中央主管的公共運具，由中央補助 90%，直轄市公共運具則由中央補助 50%、非直轄市補助 75%。

交通部指出，蔡總統於今年 2 月 21 日公布「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，交通部依該條例第 3 條第 3 款規定辦理擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔，已研擬「行政院促進公共運輸使用方案」，並於 2 月 23 日行政院會通過在案，交通部正據以研擬補助辦法報行政院核定。

交通部指出，「行政院促進公共運輸使用方案」由中央主導、地方參與，在推動公共運輸通勤月票部分，交通部及公路總局已盤點規劃三大都會生活圈 (北北基桃、中彰投苗、南高屏) 月票原則，可採單一訂價或採「城際通勤月票」及「都市內通勤月票」兩種月票。

其他縣市部分，交通部表示，可依地區特性因地制宜規劃，可以單一縣市或與鄰近縣市結合規劃月票方案，便利民眾搭乘各類公共運具。

至於公共運輸通勤月票措施的補助項目，包含電子票證製作費用、使用公共運輸通勤月票搭乘各類公共運具票價優惠差額及相關票證系統建置及程式開發與修改費用，其中票價優惠差額補助部分，中央主管公共運具，由中央補助 90%；直轄市、縣 (市) 政府主管之公共運具，直轄市由中央補助 50%，非直轄市由中央補助 75%。

為有利蒐集各地方政府意見，公路總局已於 1 月 5 日、2 月 9 日召開兩場會議與地方政府研商；另為輔導各縣市及早規劃與預為辦理票證系統修改等相關前置作業，公路總局也於 3 月 7 及 8 日邀集地方政府、票證業者、驗票機廠商及相關運輸業者等，就票證系統技術、帳務清分金流處理以及相關行政作業等召會研商，以加速後續推動作業。

交通部表示，鑒於所擬補助辦法尚需行政院核定後方可發布施行，各地方政府可先依目前提供之補助作業要點 (草案) 進行研議規劃，希望加速後續方案計畫申請的提出作業。