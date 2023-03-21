北市府祭「五力」助孕 生育獎勵翻倍、私幼補助最高5.2萬元

北市府今 (21) 日公布「催生、助養、好住、助您好孕」五力全開方案，台北市長蔣萬安表示，生育獎勵金將加倍發放，私幼每學年補助最高 5.2 萬元，另外還有社宅育兒家庭協助方案與撫育協助學齡居住、友善托育補助等措施，盼鼓勵年輕夫妻生兒育女，此外，市府將成立人口對策委員會，跨局處討論人口問題。

蔣萬安說明市府相關政策重點，可分成四個層面，包括生 (生育獎勵)、居住 (社宅育兒)、托育 (友善托育)、教育 (幼兒教育)，每一個環節儘可能的不限於僅給予補助，市府也將很多公托服務的品質量能提升；在教育的部分，朝改善軟硬體建置的政策方向進行。

蔣萬安指出，有關生育獎勵，基本上從現在第一胎的 2 萬元翻倍提高到 4 萬元，第二胎 4.5 萬元、第三胎 5 萬元；關於居住、社宅及育兒，年輕爸媽如果有 0 到 6 歲孩子，像這樣的小家庭，會提高他們的中籤率到兩倍，讓他們優先於其他類別，可以入住社會住宅；同時，市府也加碼，對於有 0 到 12 歲孩子的家庭，有 1 位租金就減少 1000 元、3 位就減少 3000 元。

第三個層面則是托育部分，蔣萬安表示，社會局規劃，對於準公共幼兒園，不管是托嬰或居家托育，年輕爸媽可以增加 1000 元的補助，同時也把提供托幼的量能提高，從現在的 81 家提高到 102 家，品質將更為精進，照顧比從 1 比 5 降到 1 比 4。

蔣萬安進一步指出，市府希望支持家庭的整個社會網絡能更加的健全，所以包括親子館、育兒友善園，目前各有 12 家，在今年 6 月更會有一個旗艦型的廣慈親子館將正式開幕。

第四個層面，北市府會增加臨托服務量能，未來會從現在的 4 處增加到 11 處，特別在下半年，也開始將每學年度私立幼兒園的補助提高到 5.2 萬元。

此外，市府也會全面提升相關的幼教品質，除了私立幼兒園，也會將公幼還有非營利幼兒園班級數增加，已經確定將投入每年 5000 萬元、4 年 2 億元的經費進行軟硬體設備改善，提供友善的居住環境。

有媒體詢問，北市這次的生育補助是 4 月 4 日之後實施，有些議員認為應該要溯及既往，且 4 月 4 日剛好卡到有些寶寶可以領、有些不能領？蔣萬安回應，這個市府在內部也有討論，經過評估之後就是 4 月 4 日正式實施上路，目前評估原則上並不會溯及，但市府也會再跟議員進行溝通了解，因為馬上要開議，這個政策也需要議會的支持，市府會持續來努力。

針對台北市的人口問題，市府將成立人口對策委員會橫向跨局處的方式，統籌相關的政策、資源解決現在「生的少、老的快、居住貴」問題。