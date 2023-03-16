〈宏碁金虎艦隊〉4家子公司去年獲利創新高 建碁改寫20年新高

宏碁集團 (2353-TW) 多元事業布局持續發酵，旗下上市櫃、興櫃、公開發行子公司陸續公布去年財報，在營運體質調整、併購效益發酵下，包含安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務 (6751-TW)、展碁國際 (6776-TW)、宏碁資訊 (6811-TW) 等四家子公司獲利改寫新高，建碁 (3046-TW) 也連兩年獲利，去年純益更創下近 20 年新高。

安碁資訊去年就受惠全球對資安防護意識抬頭，資安檢測需求大幅成長，加上併入宏碁雲架構 (acer eDC) 效益發酵、擴大發展雲端資安維運 Cloud SOC 服務，全年純益達 1.55 億元、年增 78.9%，每股純益達 7.92 元，安碁資訊也透露，來自製造業營收相比兩年前成長超過 1.2 倍，顯示企業更加重視資安。

智聯服務去年純益則達 7590.2 萬元、年增 138.6%，每股純益 4.05 元，智聯服務表示，公司持續深耕半導體業客戶，同時隨半導體業海外擴廠腳步，並挾著集團全球資源，將服務觸角延伸至海外市場，統計去年全年海外營收占合併營收比重已達 21%，且在高附加價值服務加乘下，也進一步挹注獲利成長。

展碁國際去年也在本業穩健，加上認列博瑞達營收獲利貢獻下，全年純益達 4.15 億元、年增 21.74%，每股純益 5.09 元，展碁國際也揭露，去年獲利有約 2 成由博瑞達貢獻；宏碁資訊則受惠雲端服務技術、AI 人工智慧運用成熟下，帶動三大產品線成長，去年純益達 4.36 億元、年增 53.9%，每股純益 7.5 元，同步創高。

建碁去年營運也進一步成長，全年純益達 2.17 億元、年增 66.3%，每股純益 3.03 元，獲利、每股純益同步創下 2003 年以來逾 19 年新高，建碁主要開發基礎建設適用的無風扇、寬溫、寬壓等各式工業用控制主機，並提供全球客戶導入公共建設、AIoT 自動化產業應用，去年起也獲歐洲大型連鎖加油站 / 加氫站主機訂單。

宏碁其他子公司表現也不俗，倚天酷碁 (2432-TW) 去年純益達約 1.33 億元、年增 1727.6%，年增幅居冠，每股純益則達 3.04 元，海柏特 (6884-TW)、宏碁遊戲 (6908-TW) 同樣也都有雙位數成長，不過宏碁智醫 (6857-TW) 則因醫材產品投資、營運規模仍處擴張前期，營運仍呈現虧損，去年虧損 5470.6 萬元，較前一年度擴大，每股虧損 4.43 元，累積虧損達實收資本額二分之一。