宏碁去年Q4匯損拖累單季轉虧 全年EPS 1.67元、擬配息1.5元

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (16) 日公布去年第四季財報，雖然本業維持穩健，但受業外匯損拖累，單季營運由盈轉虧，稅後虧損 8.32 億元，每股虧損 0.27 元，全年純益降至 50.04 億元、年減 54.1%，每股純益 1.67 元，為近三年低點，董事會也決議股利分派，去年擬配息 1.5 元現金股利，配發率 89.8%，若以今日收盤價 25.85 元計算，殖利率約 5.8%。

宏碁去年第四季營收達 598.37 億元，季減 7.78%、年減 30.85%，毛利率 10.58%，季增 0.46 個百分點、年減 0.89 個百分點，營益率 1.69%，季增 0.41 個百分點、年減 2.83 個百分點，雖然本業維持獲利，但受業外匯損達約 17 億元影響，單季轉虧，稅後虧損 8.32 億元，每股虧損約 0.27 元。

累計宏碁去年營收達 2754.24 億元、年減 13.7%，毛利率 10.8%、年減 0.86 個百分點，營益率 2.52%、年減 1.92 個百分點，稅後純益 50.04 億元、年減 54.1%，每股純益 1.67 元，為近三年低點。

宏碁補充，截至 2022 年底，庫存價值降至 422.13 億元、季減約 159.18 億元，全年合計打消約 19.14 億元庫存，現金則回到 468.43 億元水位，淨現金達 350.28 億元，營運產生現金流入則為 59.28 億元。

此外，宏碁董事會也通過決議，除息基準日為 7 月 7 日、發放日為 8 月 3 日，並預計今年度股東常會將會在 6 月 6 日於渴望會館舉行。