〈宏碁金虎艦隊〉子公司再推旗下事業IPO 展碁國際、智聯服務將躍升猛虎

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖去年底預告，今年集團將啟動「猛虎計畫」，除宏碁自身持續推動子公司上市櫃外，旗下子公司也會規劃再把旗下事業獨立出來、推向資本市場 IPO，其中，去年獲利創新高的展碁國際 (6776-TW)、智聯服務 (6751-TW) 拔得頭籌，各自宣布將推動旗下博瑞達、宏碁創達 IPO 計畫，可望躍升成為猛虎。

陳俊聖指出，面對整體大環境挑戰，宏碁力拚持續尋找營運突破口、機會，除朝永續環保領域擴大布局外，也希望以宏碁核心事業 (core-business) 作為超級孵化器 (incubator)，持續孵育具競爭力的多元事業引擎，他去年也預告，今年集團 IPO 家數不會低於去年，累計家數更可望一舉突破集團全盛時期的 11 家。

宏碁目前含自身共有 10 家企業已進入資本市場，而回顧去年 PC、顯示器市場逆風下，宏碁各子公司就成為支撐集團營運的重要關鍵，從已揭露的資訊觀察，宏碁去年第三季來自非 PC、顯示器等本業營收比重占集團約 16%，但營業利益占比則已來到 43%。

展碁國際董事長也由陳俊聖擔任，展碁國際表示，在董事長帶領下，將以穩紮穩打的策略維穩增長步調，持續推動夥伴經濟，去年也透過現金增資加碼投資子公司博瑞達持股至 62.5%，去年其營收達 50.9 億、獲利貢獻則達約 2 成，近日董事會也決議，將全力協助子公司博瑞達在第二季公開發行，進一步邁入資本市場。

智聯服務近日也公告配合子公司宏達服務股份有限公司 (預計更名為宏碁創達股份有限公司) 申請股票上市 (櫃) 計畫，成為集團最新一隻小老虎，同時智聯服務也將升級成為「猛虎」。

智聯服務補充，宏碁創達在 2019 年 11 月創立，專注在資訊人力委外服務，近年來在景氣變化快速情形下，客戶對人力委外服務的商業模式接受度逐漸提高，也帶動宏碁創達業績成長，規劃其進入資本市場，是期望藉由資本市場資源，擴大營業規模。

另一方面，宏碁集團旗下宏碁遊戲 (6908-TW) 也宣布，為提升企業形象、健全經營體質、強化競爭優勢等，擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃，同時也將提請股東會同意子公司 WINKING ENTERTAINMENT LTD(唯晶科技) 至海外證券交易市場申請掛牌交易。

WINKING 是宏碁遊戲在去年 8 月時進一步取得其過半股權，作為跨足上游遊戲內容開發的重要布局，對於規劃其往海外證券交易市場申請掛牌交易，宏碁遊戲說，除可為 WINKING 募集資金並擴展融資管道、亦可提升併購與投資優質遊戲美術製作與遊戲開發服務商的機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。