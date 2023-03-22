〈台幣〉連2升收30.526元 攀近1個月新高 觀望Fed利率決策

美國聯準會 (Fed) 利率決策公布在即，市場觀望氣氛仍偏濃，不過，投資人普遍預期升息幅度可望降至 1 碼，帶動風險偏好改善，新台幣兌美元今 (22) 日一度升抵 30.4 字頭，終場升勢略收斂，升值 3.7 分，收在 30.526 元，為近 1 個月來新高，亞幣互有升貶，台北與元太外匯市場成交值合計 14.28 億美元。

新台幣兌美元今天以 30.54 元開盤，盤中一度來到 30.495 元，升值 6.8 分，市場湧現部分拋匯盤，但量能略顯不足，新台幣匯率終場以 30.526 元作收，升值 3.7 分，為連續第 2 天走揚，台北外匯市場成交值 9.52 億美元，元太外匯市場成交值 4.76 億美元。

在全球六大央行為流動性掛保證下，投資人信心回升，普遍預期 Fed 將升息 1 碼，對終點利率的預測也從幾周前的 5.5% 降至 4.8%。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二強調保護美國銀行體系的重要性，若小型銀行遭遇擠兌，恐引發蔓延，政府將進一步介入以保護存戶。

台北股匯今天上演雙漲走勢，大盤開高走高，由權王台積電 (2330-TW) 領軍電子族群上攻，金融股也受買盤青睞，加權指數終場大漲 247.01 點，收在全場最高 15760.46 點。三大法人同站買方，其中外資狂掃貨，大買 262 億元。