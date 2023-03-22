〈台幣〉市場風險偏好改善 股匯雙漲叩關30.4字頭

在美歐銀行業掀起一連串風暴後，市場預期美國聯準會 (Fed) 本次會議升息 1 碼的機率越來越高，新台幣兌美元匯率今 (22) 日應聲走強，一度衝破 30.5 元關卡，最高來到 30.495 元，升值 6.8 分，呈現股匯雙漲走勢，台股盤中勁揚逾 200 點，站上 15700 點關卡。

新台幣兌美元匯率昨天陷入量縮盤整格局，以 30.563 元作收，今天匯價以 30.54 元開盤後，在風險偏好改善下，一度衝上 30.495 元，不過，市場仍聚焦在即將公布的 FOMC 會議結果。

觀察主要貨幣今天對美元表現，韓元持續走弱，早盤貶值 0.48%，泰銖貶值 0.23%，人民幣也貶值 0.11%，新加坡幣在平盤附近遊走，新台幣早盤則升值 0.14%，日元同步走揚，亞洲貨幣漲跌互見。

在全球六大央行為流動性掛保證下，投資人信心回升，普遍預期 Fed 將升息 1 碼，對終點利率的預測也從幾周前的 5.5% 降至 4.8%。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二強調保護美國銀行體系的重要性，若小型銀行遭遇擠兌，恐引發蔓延，政府將進一步介入以保護存戶。

美股周二全面收漲，台股今天開高走高，權王台積電領漲逾 2%，電子權值股走堅，金融股同步吸引買盤進駐，大盤盤中強漲逾 200 點，最高來到 15737 點，一舉收復月線。