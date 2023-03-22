【熱點時評】一路狂飆，黃金盤中突破2000關口

近日，黃金市場在強勁基本面因素的驅動下連續拉升，猶如一列狂飆的高速列車。

2023 年黃金持續走紅

究其原因，歐美銀行業流動性風險提振了避險需求，周一金價自 2023 年 3 月以來首次上破 2000 大關。回顧上周，對瑞信和銀行系統整體健康狀況的擔憂加劇導致整體市場情緒脆弱，金價飆漲 6.5%。雖然瑞銀集團宣布緊急出手收購瑞銀，但金融市場仍彌漫著明顯的不安情緒氣氛。對危機蔓延的擔憂揮之不去，黃金吸引力激增，投資者加速避險。

在 FXTM 富拓的《2023 年度市場超前瞻報告》中，我們曾深入討論過聯準會緊縮接近尾聲，黃金有望成為今年金融市場最大的贏家之一。眼下，金價因銀行危機發酵而飆升，與此同時這一系列負面事態發展也削弱了聯準會在更長時間內維持高利率的預期。金價觸及 2000 心理位後是會進一步上漲，還是漲勢暫告段落呢？

快速看一下技術面，黃金市場在日線圖上顯著看漲。不過，對多頭而言，要切實攻破 2000 美元並非易事。金價上一次周線收於 2000 上方還是在 2020 年 8 月。

金價漲勢強勁

由於矽谷銀行倒閉和瑞信深陷困境引發市場急劇震蕩，本月黃金經歷了快速升值。

人們對銀行體系的擔憂日益加劇引發了金融市場動蕩，投資者坐立不安。恐慌情緒促使投資者逃離風險較高的資產，轉向避險資產。本月黃金價格已上漲逾 8%，這不僅是因為投資者擔心危機會蔓延，還因為他們預期聯準會將采取不那麼激進的利率政策來保護金融體系。

銀行危機的溢出效應和對金融穩定的擔憂打擊市場情緒和風險偏好。任何更多的負面消息或事態發展都可能引發新一波避險浪潮，為黃金多頭注入新的動力。

聯準會會議備受關注

全球市場聚焦即將召開的聯準會議息會議，讓我們拭目以待，在銀行業危機之下聯準會是更關注宏觀經濟數據還是金融體系的穩定性呢？

市場普遍預期聯準會本月將升息 25 個基點，聯邦基金利率期貨顯示這一概率為 65%。投資者密切留意央行對矽谷銀行倒閉和瑞信暴雷事件的看法。

如果聯準會出人意料地維持利率不變，這可能標志著升息周期臨近結束，下一步就是降息。如果出現這種情形，美元和美債收益率將攜手走低，屆時黃金將再度受到熱烈追捧。聯準會會議無論結果如何，都將影響黃金市場 3 月余下時間、甚至更長時間的走勢前景。

金價能突破並站穩 2000 關口嗎？

繼錄得 2020 年 3 月以來的最大單周漲幅後，黃金多頭明顯處於上風。金價上漲的原因包括對銀行危機蔓延的擔憂、聯準會升息預期下降、美元走軟以及美債收益率下跌，接下來多頭能否攻克 2000 關口呢？

從技術面看，金價走勢一浪高過一浪，目前已高於 50 日、100 日和 200 日移動均線。從以往的經驗看，2000 關口阻力非常強大，多頭需要積聚足夠力量才能確保周線收上這個水平。如果受阻，金價可能會回落到 1955 一線，然後再重新挺進 2000 關口。如果順利突破這一心理位，則上行目標看向 2050、2070 美元、甚至 2020 年 8 月觸及的 2074 上方高點。

反之，若空頭反撲，金價可能回撤至 1955 以下，那麼後市或回踩 1935、1915 和 1900。

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