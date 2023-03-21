台股站上15500點 投信連22買 三大法人土洋對作賣超6.38億元

在瑞銀同意收購瑞信後，Fed 也聯合五大央行提升美元流動性，提振市場信心，台股今 (21) 日開高，一度漲逾百點，電子、金融族群普遍走揚，但航運股虎頭蛇尾，拖累大盤漲勢，加權指數終場上漲 93.48 點，收在 15513.45 點，站回 10 日線。三大法人呈現土洋對作，共小幅賣超 6.38 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 28.83 億元，為連 2 賣；投信加碼買超台股 19.76 億元，寫下連 22 買紀錄；自營商買超 2.67 億元，終止連 8 賣。三大法人合計賣超 6.38 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天股價漲近 1%，以 517 元作收，鴻海 (2317-TW)、國巨 (2327-TW)、大立光 (3008-TW) 等也表現有撐，不過，市場聚焦聯準會最新利率決策會議，外資縮手觀望，部分電子權值股走弱，日月光投控 (3711-TW) 重挫逾 2%，聯電 (2303-TW) 跌近 1%，瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW) 連袂收黑。

航運股今天上沖下洗，貨櫃三雄由紅翻黑，其中陽明 (2609-TW) 跌逾 1%，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 也挫近 1%，航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 同步遇壓收黑，不過，散裝航運股力守在盤上，裕民 (2606-TW)、新興 (2605-TW) 上漲超過 1%，上市運輸類股指數終場下挫 0.52%。

聊天機器人 ChatGPT 近期掀起 AI 熱潮，多家跨國企業紛紛推出相關應用，資訊類股今天躍居盤面多頭指標，三商電 (2427-TW) 攻上漲停，股價收在 14.7 元，資通 (2471-TW) 漲停打開、收漲 3.7%，精誠 (6214-TW)、凌群 (2453-TW)、訊連 (5203-TW) 漲勢也十分凌厲。雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 一度躋身千金股，可惜收盤沒能守住千元，以 990 元作收。

全民普發現金 6000 元，將在 3 月 22 日起開放線上登記入帳，可望進一步刺激民生消費商機，今天買盤積極湧入觀光股，燦星旅 (2719-TW) 直奔漲停，易飛網 (2734-TW)、六角 (2732-TW)、寒舍 (2739-TW)、王品 (2727-TW)、鳳凰 (5706-TW) 等漲勢均不俗。