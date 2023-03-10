〈華碩法說〉本季落底Q2營收估季增1成 示警上半年營益率仍有壓

品牌大廠華碩 (2357-TW) 去年第四季受營收規模縮小，加上銷貨折讓、存貨跌價損失等負面因素影響下，單季由盈轉虧，震驚市場，展望今年，華碩說，整體個人電腦 (PC) 需求低迷且總經不確定性大，估首季營收將季減 15%、營運可望落底，第二季營收看增 1 成，但上半年整體營運仍辛苦，營益率依舊有壓。

華碩預估，首季個人電腦等系統產品營收、出貨量將季減 15-20%，板卡等零組件產品也將同步下滑 5-10%，延續去年第四季營運挑戰，首季營收將再探底，估季減幅將落在 15%，但預期今年首季將是筆電產業谷底，後續可望逐步改善。

華碩財務長吳長榮說明，華碩短期面臨的營運風險有二大原因，除終端需求持續疲弱外，通路夥伴因應景氣變化，所採取的保守採購策略也對華碩營運造成雙重壓力，尤其去年下半年以來個人電腦終端需求急速下探。

由於華碩去年第四季單季轉虧，法人關注獲利何時可望改善，對此，吳長榮說，將透過庫存控管、新產品優化等各方面積極作為調整營運體質，不過首季因營收規模持續下滑，預期營益率雖會較上季改善，但改善幅度不顯著，第二季恐再出現小額負值的營業利益，待下半年在更多新產品、新機種上市，改善產品組合價值後，營收、獲利才可望回到過往正常狀況。

從各事業群觀察，華碩共同執行長許先越表示，根據市調機構調查，去年個人電腦出貨約落在 2.84 億台、年減 17%，今年則恐再下滑至 2.53 億台、年減 11%，不過從各季度預估來看，認為首季將是產業谷底，後續出貨將可望呈現逐季成長，且個人電腦在疫情期間也被視為生產力工具，認為中長期依舊正向。

華碩共同執行長胡書賓也補充，華碩去年個人電腦出貨衰退幅度低於市場平均，其中，電競筆電出貨量年增 8%，也優於市場平均 1% 成長，認為今年電競市場依舊可以正向期待，板卡等零組件事業同樣抱持審慎樂觀看法。

華碩 2 月品牌營收達 320.75 億元，月增 31.41%、年減 13.43%，累計今年前 2 個月品牌營收達 564.83 億元、年減 26.58%。