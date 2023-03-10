〈華碩法說〉今年營運拚逐季改善 擬配息15元、殖利率約5.12%

品牌大廠華碩 (2357-TW) 去年第四季單季轉虧，震驚市場，共同執行長許先越今 (10) 日在法說會上就先致上十二萬分的歉意，並強調將深切檢討去年第四季發生的問題，同時擬定改善調整計畫，今年營運將力拚逐季改善，另一方面，董事會也決議去年每股擬配息 15 元、配發率約 76%，若以今日收盤價 293 元計算，殖利率約 5.12%。

許先越表示，回顧 2021、2022 年市場波動劇烈大，華碩當時在願意承擔商業風險的前提下，設定積極的成長目標，不過去年受俄烏戰爭、中國生產供應鏈、經濟通膨等黑天鵝變數衝擊，確實讓公司財務、存貨管理面臨龐大壓力。

許先越進一步說明，華碩的存貨、財務壓力主要來自於系統產品事業群，由於疫情催動需求，以 2021 年為例，華碩個人電腦產品出貨量年增 17%、營收更成長 28%，為乘勝追擊因此設定積極目標，加上當時供應鏈緊俏，部分料件甚至要 50 周才拿得到貨，因此採取策略性配料，但也導致後續無法採剎車，將記取經驗，希望未來不要重蹈覆轍。

在改善策略上，許先越分享，華碩將強化庫存管理，同時持續提供創新產品，增加高附加價值，並力求提升市占率、心占率，也會針對業務訂單預估、各事業群策略備料、供應鏈生產安排、年度目標等進行深切檢討。

華碩財務長吳長榮補充，以財務面指標觀察，今年營收、毛利率趨勢可望逐季提升、改善，而若依過去傳統歷史數據，且未有不正常營運存貨跌價損失發生，華碩正常毛利率應可達到約 15% 目標水準。

另一方面，華碩手機事業去年也因整體市場需求疲弱，出貨量下滑至 60 萬支、年減約 33%，許先越說，長期仍正向看待電競手機市場發展，將會持續推出新產品強化出貨規模、競爭力，同時也透露已累計不少通訊技術的 IP 專利，今年光授權金收入就超過 10 億元，隨著 IoT、電動車發展，認為未來三年授權金收入超過 30 億元不是問題。