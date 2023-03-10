〈華碩法說〉去年Q4轉虧每股虧5.1元 全年EPS 19.8元探三年低點

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (10) 日召開法說，並公布去年第四季財報，單季毛利率再下滑至 8.17%，本業轉虧，雖然有業外挹注下，但單季仍虧損 38.23 億元，每股虧損 5.1 元，去年累計純益下滑至 146.91 億元、年減 67%，每股純益 19.8 元，寫近三年低點。

華碩去年第四季品牌營收 1173.59 億元，季減 11.72%、年減 17.25%，毛利率 8.17%，季減 3.42 個百分點、年減 11.41 個百分點，營益率轉負達 - 4.24%，稅後虧損 38.23 億元，同樣較上季、前年同期盈轉虧，每股虧損 5.1 元，為 2018 年第四季以來，單季再度轉虧。

累計華碩去年品牌營收達 4934.66 億元，年減 1.4%，毛利率 12.76%，年減 7.53 個百分點，營益率 2.05%，年減 7.58 個百分點，稅後純益 146.91 億元，年減 67%，每股純益 19.8 元，則寫近三年低點。

業外方面，華碩第四季業外獲利 10.34 億元，其中，轉投資亞旭連兩季獲利，去年第四季貢獻約 1.49 億元，匯兌方面也有 3.69 億元利益。

雖然華碩去年第四季本業由盈轉虧，但在庫存去化策略下，第四季底庫存金額也從上季 1745.06 億元再降至 1327.73 億元、季減約 23.9%。

產品營收比重方面，華碩去年第四季個人電腦占 64%，零組件、手機則各占 34%、2%，出貨地區亞洲占 40%、歐洲占 35%、美洲則占 25%；全年個人電腦、零組件、手機各占 67%、32%、2%，亞洲、歐洲、美洲出貨則各占 47%、30%、23%。