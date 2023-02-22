英特爾將股息削減逾6成 重申Q1財測

美國晶片製造商英特爾周三（22 日）表示，將把季度股息削減至 16 年來新低，作為在不確定時期改善資本策略的一部分，以保留現金並專注轉虧為盈。消息傳出後，英特爾盤前股價一度跌逾 1%。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 盤前股價跌幅收窄至 0.42%，每股暫報 25.94 美元。

英特爾周三在聲明中表示，公司將把 6 月 1 日支付給股東的季度股息從當前的 0.365 美元減至每股 0.125 美元，或每年 0.5 美元，並預估到 2023 年支出將超過 60 億美元。股息將於 6 月 1 日支付給 5 月 7 日登記在冊的股東。

該公司說，減少季度股息的決定反映董事會對資本配置的審慎態度，旨在使公司處於創造長期價值的最佳位置。而改善財務靈活性將支撐在宏觀經濟不確定時期執行公司轉型所需的關鍵投資。

英特爾今年 1 月曾警告，本會計年度第一季將出現虧損，原因是其最重要的兩個市場──個人電腦和資料中心──在經歷兩年的強勁成長後出現疲軟。該公司已承諾今年將削減 30 億美元的成本，到 2025 年底將節省 80 至 100 億美元。

另外，英特爾重申 1 月公布的第一季財測，預估經調整後營收介在 105 億至 115 億美元、經調整後毛利率為 39%，市場預估 39%，經調整後每股虧損 0.15 美元。