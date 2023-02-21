談電信合併案 遠傳井琪：各家規模相當將更理性競爭

台灣大 (3045-TW) 董事會將於本周五 (24 日) 決議合併台灣之星，若順利合併，國內將重回三強鼎立局面，對此，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (21) 日表示，未來三家電信商規模相當，將會處於理性競爭態勢，並積極提供新服務給消費者。

井琪認為，合併議題已經討論一年，國內電信市場一直都很競爭，當初遠傳宣布合併亞太電，過程有受到阻礙，競爭激烈程度不言而喻。

她進一步說，過去小電信商為撐住營運，成為價格破壞者，導致其他業者成本跟著受到影響，預期未來三家電信商規模相差不大，會形成良性競爭的環境、理性競爭，並提供新服務給消費者。

針對資費價格，井琪表示，4G 吃到飽的用戶，網路數據使用量差距大，但費用差距不大，其實也不公平，以環保的角度，用戶使用夠用的數據量，才是永續的作法。

展望台灣 5G 發展，井琪指出，台灣 5G 滲透率相較國際發展其實並沒有落後，根據 GSMA 資料，以同樣開台 10 個季度來相比，台灣 5G 滲透率仍高居全球第二，發展速度一點都不慢。

從 GSMA 數據來看，台灣滲透率 35.31%，僅次香港的 50.14%，為全球第二，台灣滲透率優於中國 29.26%、日本 29.01%、南韓 28.21%、新加坡 25.74%、美國 12.07%、澳洲 15.87%。