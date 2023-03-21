蔡英文：3面向努力確保不缺電 持續加強電網安全穩定

總統蔡英文今 (21) 日出席 ESG 永續台灣第三屆國際高峰會開幕典禮，針對大家關心的電力供應問題，她指出，政府從去年開始就做了很多努力，首先是讓機組提早歲修，提早發電；其次，新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線；第三，再生能源助攻，讓尖峰供電充裕。蔡總統重申，會確保發電系統不缺電，並持續加強電網的安全穩定。

蔡英文致詞時指出，現在全球正加速邁向「2050 淨零轉型」，台灣也急起直追。從 2016 年她上任以來，就開始推動能源轉型，為台灣未來 30 年的發展打下基礎。這是一場長期的耐力賽跑，將近 7 年來的努力，已逐漸看到成果。

蔡英文提到，面對國內企業對綠電需求加大，台灣發展速度也會加快。政府已把現有的量能、可預期的進步和所需的資源，一併納入考量，做系統性規劃。去年政府公布「淨零排放路徑圖」及「十二項關鍵戰略」，隨著今年 1 月《氣候變遷因應法》立法，有關淨零轉型路徑及氣候調適，都將逐步落實、執行。

關於電力供應問題，蔡總統表示，政府從去年開始，就做了很多努力。第一，讓機組「提早歲修，提早發電」。為了穩定夏季供電，政府去年開始調整歲修的時間，預計在今年 4 月底前，4 部歲修機組會全部回歸。

第二，「新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線」。今年新增的通霄機組和大潭 8 號機，會趕在夏季用電高峰前上線接受調度。

第三，「再生能源助攻，尖峰供電充裕」。白天風電、光電大力發電，晚上水力發電，多管齊下，穩定供電，讓民生及產業能如常運行。政府和台電不只會確保發電系統不缺電，也會持續加強電網的安全穩定。

蔡英文表示，無論是能源穩定或是能源轉型，都是重要且艱鉅的任務。政府有決心、有目標，會持續整合各界量能，全力投入，請大家繼續協助政府推動各項政策。