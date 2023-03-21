宏碁坐穩全球消費筆電前五大品牌 攜子公司下周前進智慧城市展

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (21) 日表示，根據最新市調資料顯示，宏碁筆電在 2022 年以 8.3% 市占率在全球消費市場排名第五名，去年第四季也以年增 1% 擴大市占成績，以 8.8% 市占率維持全球排名，另一方面，宏碁也預告下周將攜手旗下子公司前進智慧城市展，推出低碳淨零、智慧城市等相關解決方案。

宏碁表示，旗下筆電隨著技術創新不斷推陳出新，無論電競品牌、輕薄系列、商用或教育系列產品，或是最新推出的環保系列筆電皆以其獨特、創新、外型亮眼及高效能深獲消費者喜愛，也逐步提升全球的市占成績。

集團多元事業策略也持續展現強勁動能，宏碁表示，旗下宏碁智通、安圖斯科技、智頻科技、建碁 (3046TW)、渴望園區等子公司，將在 3 月 28 日至 3 月 31 日參與 2023 智慧城市展，搭建智慧城市生態圈，推出低碳淨零、智慧城市相關解決方案，助力城市轉型升級。

宏碁董事長陳俊聖指出，宏碁集團響應永續目標，隨著生活型態的轉變，在現有的業務及新事業中進行創新，持續將觸角延伸到全新領域，並透過旗下子公司推動多元化智慧城市解決方案，堅守對永續發展的承諾。

宏碁智通致力將「多元支付應用」整合技術擴展至民眾各種生活場域，目前宏碁智通在全台智慧路邊停車領域中拿下 9 成市佔率，且順應電動車、ESG 永續發展趨勢，也領先業界協助充電樁業者快速導入多元支付。

智頻科技則規劃在今年展出兩大類別產品，包含工業儲能系統、家用儲能系統，安圖斯科技也將攜手積聚科技共同開發的 SmartCCTV 影像監控加速暨自動化解決方案、aiWorks 人工智慧運算平台。