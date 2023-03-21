面板需求逐季增溫 Q2驅動IC價格估持平

研調機構 TrendForce 今 (21) 日表示，第一季以來，大尺寸面板驅動 IC 再降價的空間已大幅收斂，主要原因即是晶圓代工價格不易回到疫情前，因此預估第二季面板驅動 IC 單價將持平或小幅季減 1-3%。

研調指出，過去幾個季度隨著面板價格滑落，驅動 IC 單價也來到相對低點，但晶圓代工價格卻並未有大幅度降價，即便是去年以降價來提升稼動率的合肥晶合集成，代工價格也趨於穩定。

目前晶圓廠也多採用折扣或是免費晶圓方式，提供小幅度的投片折價，並無實際調整牌價，即是預期今年下半年投片需求將復甦。

研調認為，面板驅動 IC 歷經長時間嚴格控制投片量，第二季庫存水位已趨於健康，相較去年庫存高峰動輒半年以上，現在多數產品已逐漸進入 8 至 10 週的水位，隨著今年面板需求逐季增溫，第三季將迎來傳統旺季，也將進一步帶動面板驅動 IC 出貨。

從各應用來看，隨著電視品牌為中國 618 促銷檔期與北美亞馬遜 Prime Day 活動積極備貨，電視面板價格落底回彈；高階筆電機種與品牌則陸續回補庫存；電競液晶監視器面板因中國解封、網吧也開始更新設備，需求正逐季回溫。從晶圓代工端投片量觀察，驅動 IC 投片量漸增，但不論是終端、面板端到 IC 供應商對投片備貨皆較疫情前更謹慎。

展望後市，面板驅動 IC 需求將逐季增加，價格也同步回穩，且由於面板驅動 IC 備貨周期長達 2 至 3 個月，面臨傳統旺季第三季來臨時，一旦備貨不及，甚至晶圓代工廠產能規劃無法滿足遽增的投片需求時，短期內面板驅動 IC 恐再出現供給吃緊情況，不排除會影響後續面板供應情況。