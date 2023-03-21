〈焦點股〉4月電價漲+核二2號機除役缺口 電力概念股暖烘烘

受全球燃料成本大漲影響，台電不勘虧損，宣布 4 月起電價平均調漲 11%，加上核二廠 2 號機已依法停止運轉，帶動電力相關概念股今 (21) 日走勢，樂事綠能 (1529-TW) 連續第 2 天攻上漲停，達 29.75 元，台汽電 (8926-TW)、飛宏 (2457-TW) 也大漲逾半根停板，太陽能、風力發電、儲能等族群均獲資金點火。

樂事綠能再度噴出漲停，達 29.75 元，創下逾 1 年新高；台汽電盤中勁揚近 8%，最高衝上 43.9 元；飛宏近來獲得土洋法人青睞，股價連日走揚，今天再漲近 9%，一度來到 64.8 元，改寫 21 年來新高，截至午盤，成交量已爆出 8.8 萬張。

核二廠 2 號機除役，出現 98.5 萬瓩供電缺口，將由燃氣電廠及汽電共生廠的電力來支應，台汽電今天吸引買盤進駐，股價勁揚逾 7%，最高攻抵 43.9 元，創 2 年半新高，大汽電 (8931-TW) 也有 6% 的漲幅。

其他電力相關概念股方面，風電股永冠 - KY(1589-TW)、新光鋼 (2031-TW) 盤中上漲 3-5%，台達電 (2308-TW)、信邦(3023-TW) 也表現不俗，太陽光電股鑫科 (3663-TW)、碩禾(3691-TW)、茂迪(6244-TW) 盤中漲逾 1%。

飛宏旗下子公司馳諾瓦充電樁布局持續發酵，今年該業務可望成長 2-3 倍，加上殼牌充電樁訂單今年可望開始出貨，預計未來 3-5 年充電樁營收占比可望超過 5 成，將成為未來主要成長動能。

樂事綠能近年積極轉向發展太陽光電、儲能系統事業，去年底宣布攜手天宇合作開發技術領先並符合消防安全指引的儲能貨櫃系統產品，瞄準 AFC、太陽能、漁電共生等市場，今年台電停置式變壓器將陸續出貨，加上自有太陽能案場售電穩定收益，全年營收成長可期。