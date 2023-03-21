永道-KY歡喜上市掛牌 早盤最高204元漲幅達1.44倍

全球最大 RFID 電子標籤 ODM 供應商永道 - KY(6863-TW) 今 (21) 日以每股 83.58 元上市掛牌，開盤開在 200 元，早盤最高達 204 元，漲幅達 1.44 倍，成交量放大到 2000 張以上。

永道 - KY 是永豐餘投控旗下子公司，掌握超高頻 RFID 電子標籤生產技術，以設計能力與生產品質建立同業難以跨入的門檻，全球超過 800 家客戶，年產能最高可達 50 億枚，並持續為客戶開發更多樣化材質的 RFID 電子標籤，提高產品附加價值。

永道 - KY 的 2022 年營收 21.03 億元、年成長 3.6%，毛利率 32.1%，稅後純益 3.39 億元、年增 25.2%，每股純益 5.18 元；2023 年前 2 月累計營收 3.76 億元，年成長 16.9%。

永道 - KY 董事會通過擬對去年盈餘配發每股 1.98 元現金。

永道 - KY 的主要產品為被動式超高頻 RFID 電子標籤。RFID 標籤內晶片資訊以無線方式傳送，具有遠距離、穿透性、可重複使用等優勢。且標籤耐油、耐汙損，可一對多批次讀取等優勢，易於被使用在各式各樣的場景和物體上，節省不少人力及掃瞄資料的時間。

永道 - KY 的產品應用，總計約有 6 成應用在服飾業，零售業約佔 2 成，其餘包括金融行業資料文件管理、檔案圖書管理、工業資財管理等，可依照客戶需求與流程場景客製化設計。