永道-KY預計下月21日掛牌 3/1起上市前競拍底價77.39元

全球最大 RFID 電子標籤 ODM 供應商永道 - KY(6863-TW) 配合上市前公開承銷，對外競價拍賣 5945 張，競拍底價 77.39 元，暫定承銷價 83.58 元，競拍時間自 3 月 1 日至 3 日，並將於 3 月 7 日開標；3 月 9 日至 13 日辦理公開申購，14 日抽籤，暫定 3 月 21 日掛牌。

永道 - KY 是永豐餘 (1907-TW) 旗下第 9 家上市櫃的公司，以生產超高頻 RFID 電子標籤為主，知名客戶包括 UNIQLO、迪卡儂、遠通電收、7-11 無人商店四號等。永道 - KY 指出，全球有千家 RFID 標籤設計與製造商，供應低頻與高頻電子標籤，市場規模小且分散；永道 - KY 擅長的超高頻 RFID 電子標籤在設計上有不易超越的技術領先，製造產能符合國際大型客戶需求，市場集中度與競爭門檻相對高，主要客戶多為跨國知名品牌。

RFID 電子標籤的終端應用產業，除服飾和鞋履零售外，還包括百貨零售、精品業、物流、倉儲、圖書館、醫藥、運輸等領域。

永道 - KY 目前有台灣及中國大陸揚州 2 個生產據點，客戶遍布亞太、北美、歐洲。鑒於看好市場發展前景，已布建的年產能最高可達 50 億枚，未來也將隨客戶的需要，持續擴廠增產。同時，2022 年前三季營收 16.04 億元，，毛利率 32.1%，稅後純益 2.63 億元，每股純益 4.03 元， 2023 年 1 月營收 2.15 億元，較去年同期成長 27.5%。

法人依據產業調查機構 IDTechEx 的統計預測，被動式超高頻（UHF）RFID 標籤 2027 年產值可望達 37 億美元、2022 至 2027 年年複合增長率達 18.5%，永道 - KY 在 2022 年全球主要市場市佔率達 11%，總出貨量 22.8 億枚，為亞洲第一大、全球第二。