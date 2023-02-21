〈RFID投資熱〉永道-KY即將IPO 成為永豐餘投控孵出另一金雞

全球最大 RFID 電子標籤 ODM 供應商永道 - KY(6863-TW) 即將在台上市掛牌，將於明 (22) 日舉辦業績發表會。永道 - KY 全球客戶超過 800 家，兩岸合計年產能達 50 億枚，為全球總出貨量第二大的 RFID 電子標籤公司。創立至今累積出貨達 185 億枚，也是 UNIQLO 最大的 RFID 標籤設計與標籤供應商。

目前股本 6.6 億元的永道 - KY 為永豐餘投控 (1907-TW) 繼永豐餘消費品實業 (6790-TW) 上市之後，又一深具潛力發展的事業孵化佳績。

RFID(Radio Frequency Identification) 是一種無線通訊技術，由讀取器、電子標籤和後端應用系統組成。永道 - KY 主要生產的超高頻被動式 (UHF) RFID 電子標籤是目前全球 RFID 市場的主流產品；標籤依靠接收讀取器傳送的訊號和能量，轉為提供標籤上晶片電路的電能以傳送訊號，不需電池就可運作。讀取器讀取識別碼後，連結資料庫即可得知識別碼所對應代表的個別資訊，供應用系統使用，並可一對多同時讀取多個電子標籤，加速物件辨識及處理時間。包括台灣高速公路 e-Tag、香港機場行李標籤驗證、大陸的新零售、以及全球物流及倉儲等，都是運用此技術。

永道 - KY 總經理林秉毅指出，目前永道 - KY 有 80% 營收來自紡品業及零售業，也正積極開發新應用客戶，同時，預估在今年第三季起晶片供應緊缺狀況的趨緩，也將有助於業績的進一步向前推動。

林秉毅指出，零售業商品從生產，配送，倉儲到銷售的流程，傳統上極為仰賴條碼，耗費大量人力和時間進行盤點，RFID 的技術恰好解決這項痛點，方便業者快速準確掌握銷售端現有的商品存量。永道 - KY 更精準藉由生產技術革新，將 RFID 成本降至可大規模應用的範圍。在物聯網、5G、雲端大數據、非接觸式支付等應用快速滲透各行各業的情況下，可預見 RFID 電子標籤的應用發展成長迅猛，對於貨品或人員進出、資料收集應用，產生深遠的變革。是互聯網線上自動化下，不可或缺的好幫手。

永道 - KY 目前有台灣及中國大陸揚州 2 個生產據點，客戶遍布亞太、北美、歐洲。鑒於看好市場發展前景，已布建的年產能最高可達 50 億枚，未來也將隨客戶的需要，持續擴廠增產。同時，2022 年前三季營收 16.04 億元，，毛利率 32.1%，稅後純益 2.63 億元，每股純益 4.03 元， 2023 年 1 月營收 2.15 億元，較去年同期成長 27.5%。