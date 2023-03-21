【選股策略】從營收年增率瞭解今年公司營運狀況，搭配技術線選股

2 月營收公告後更值得我們關注的是在今年的頭 2 個月份公司營運的狀況如何? 從月營收年增率我們可以瞭解一間公司相比去年同期是否有所成長或是衰退，在經濟趨勢不穩定的格局下我們更應該好好檢視每家公司的營收狀況、產業的景氣循環。

並且可再進一步思考為何營收變化如此重要？當然也就不脫離在市場中大家看重的重點：對未來的期望，當市場給予一家公司很大的期望時，股價也相對會有較大的想像空間，而轉機股描述的正是這樣的現象，從下圖兩家公司的營收年增資訊來看，在營運出現變化後，股價確實也隨之反應。

但是我們也不乏看到單月營收爆增的偶發性事件，造成這樣的原因可能是公司業外收入、季節性因素、轉單效應等等，要避免掉這樣的狀況，我們可以看兩個月的月營收年增率，確定營運上看起來穩定，也會是相比我們急躁單看單月營收就進場會是更謹慎的作法。

若一間公司在今年 1、2 月份營收年增率皆呈現正成長，說明在去年 (2022) 相對高基期的環境下，今年營運又更強勁，並且今年１月營業天數相對去年少，也就更加強烈表明公司目前的營運狀況良好，在早於年報公佈前，我們就可以透過 1、2 月的月營收變化來多加留意營運狀況好的標的。

當然，我們不可能僅從營收年增資訊就能找出好公司，但是我們可以加以更多資訊做為我們投資的依據，比如說股價，股價變化即反映了市場上許多的訊息，因此選股條件即為當公司月營收年增率由負轉正維持兩個月、並且股價均線為多頭排列就將其選出，透過以上條件我們可以選出２月份營收公布後最新的營收年增率連兩月轉正且股價呈多頭排列股，名單如下列表：

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