盤中速報 - 王品(2727)急拉2.14%報287.0元，成交1,521張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.14%，21日09:19報287.0元，成交1,521張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲8.56%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲2.31%。台灣加權指數下跌0.9%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,416 張
- 外資買賣超：-1,682 張
- 投信買賣超：+224 張
- 自營商買賣超：+42 張
- 融資增減：+810 張
- 融券增減：+172 張
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+19.81%
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原投組報酬率
+13.66%
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投組標的成分
40%
1529
20%
2338
20%
2457
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3027
10%