盤中速報 - 敦泰(3545)股價大漲至81.4元，漲幅達7.11%

敦泰(3545-TW)20日13:21股價上漲5.4元，報81.4元，漲幅7.11%，成交8,858張。
敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。
近5日股價上漲2.43%，台灣加權指數下跌0.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,886 張
- 外資買賣超：+1,988 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-103 張
- 融資增減：-705 張
- 融券增減：-537 張
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