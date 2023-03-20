盤中速報 - 敦泰(3545)股價大漲至81.4元，漲幅達7.11%

敦泰(3545-TW)20日13:21股價上漲5.4元，報81.4元，漲幅7.11%，成交8,858張。

敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。

近5日股價上漲2.43%，台灣加權指數下跌0.47%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,886 張
  • 外資買賣超：+1,988 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-103 張
  • 融資增減：-705 張
  • 融券增減：-537 張

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