盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.02%報90.7元，成交2,285張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.02%，21日09:14報90.7元，成交2,285張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雲品(2748-TW)近5日股價上漲5.59%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲2.31%。台灣加權指數下跌0.9%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-467 張
  • 外資買賣超：-506 張
  • 投信買賣超：+821 張
  • 自營商買賣超：-782 張
  • 融資增減：+212 張
  • 融券增減：-321 張

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