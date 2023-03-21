盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.02%報90.7元，成交2,285張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.02%，21日09:14報90.7元，成交2,285張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲5.59%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲2.31%。台灣加權指數下跌0.9%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-467 張
- 外資買賣超：-506 張
- 投信買賣超：+821 張
- 自營商買賣超：-782 張
- 融資增減：+212 張
- 融券增減：-321 張
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AI優化後報酬率
+27.51%
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原投組報酬率
+19.06%
$11,906
投組標的成分
40%
1529
20%
2338
20%
2457
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10%