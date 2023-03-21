Apple Pay悄悄登陸南韓 目前僅一家發卡銀行支援

蘋果 (AAPL-US) 行動支付似乎已在南韓軟登陸，目前僅支援一家銀行卡。

蘋果近期證實，在清除監管障礙後，預計隨時可在韓國推出 Apple Pay，如今根據一些消息來源，Apple Pay 功能似乎已在南韓上線。

推特用戶「Aaron」(帳號 user @aaronp613) 在推特上分享一張代碼擷圖，顯示 Apple Pay 在南韓上線，另外他還分享一個連結指向南韓蘋果支持的文件，其中包含更多資訊。

該文件是南韓地區目前可用於 Apple Pay 的銀行卡列表，但該文件幾乎空白，目前為止僅南韓現代信用卡 (Hyundai Card) 在該列表上。

該列表由蘋果維護，但並非實時最新消息，因此用戶仍須與發卡銀行聯繫以確認是否支援 Apple Pay。例如，該表顯示 Apple Pay 已在南韓推出，但蘋果官網上對於 Apple Pay 支援哪些地區，迄今卻尚未標示南韓。

(圖片來源: 推特)

Aaron 分享了在測試版中發現的代碼，且此該類訊息的可靠來源。他先前曾分享顯示 realityOS 和 Apple Homekit 架構升級的代碼。

蘋果尚未正式宣布在南韓推出 Apple Pay，但可能會很快公佈，或許蘋果正在等待更多發卡商加入支援。