〈台股盤前〉瑞信危機緩解 FED會議前夕台股籠罩觀望氛圍

瑞士信貸財務危機緩解，激勵美股四大指數齊揚，法人認為，隨著歐美銀行危機趨緩，可望激勵股市回穩，目前大盤下方有季線及年線支撐，但後續上攻得靠成交量支撐，預期在聯準會利率會議出爐前，市場仍將持續觀望。

瑞士信貸財務危機在瑞士銀行出手收購下，危機警報暫告解除，隨著歐美銀行信用危機緩解，美股四大指數也同步收紅慶祝，道瓊指數大漲超過 300 點，表現相對強勁。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，隨著歐美銀行危機，在官方出手拯救後應該不至於演變為系統性危機，但因金融市場風險已明顯提升，加上本週聯準會將召開 FOMC 會議，導致市場持續陷入觀望。

從 ECB 上週即使面臨銀行體系的擔憂仍決議升息可看出，打擊通膨依舊是美歐央行的主要目標，後續若發生其他事件，預期各國央行將會以專案解決，不會改變優先處理通膨問題的順序。

廖炳焜分析，本周聯準會升息 1 碼的可能性高，但若升息幅度超乎市場預期，不論是升息 2 碼或暫緩升息，代表市場可能存在其他尚未浮出檯面的風險因子，反而須特別留意。

廖炳焜表示，目前市場短期雜音仍多，預估盤勢表現將更趨保守謹慎，要等利率決策公布後，台股動向才會轉趨明朗；從技術面來看，台股下方有季線與年線的強力支撐，整體看法仍不悲觀，若後續補量則有機會繼續上攻。

在個別族群部分，電子股指數是目前盤面三大指數中，唯一在所有天期均線之上的類股，反映市場資金對長線有成長的電子股仍相對樂觀；至於金融股，近期適逢法說會高峰期，市場關注股利政策，但在歷經去年股債雙殺風波後，金融股今年配息幾乎不如去年水準，短線恐難逃賣壓調節，股價恐持續承壓。

