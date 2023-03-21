〈紐約匯市〉市場評估瑞銀併瑞信 DXY貶至逾一個月低點、日元升

投資人評估瑞銀集團 (UBS) 與瑞士信貸 (Credit Suisse) 的收購交易之際，美元指數周一 (20 日) 下跌至逾一個月低點，日元小幅走高。

在瑞士當局的協調下，瑞銀周日 (19 日) 同意支付 30 億瑞士法郎收購瑞信，並承擔高達 54 億美元的虧損。

在合併案宣布後次日，周一紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.39%，至 103.31，是 2 月 15 日以來最低。

連帶拖累美元的還有對美國區域銀行的擔憂，儘管幾家大型銀行上周向第一共和銀行注資 300 億美元，仍未能消除投資人的疑慮。第一共和銀行 (FRC-US) 周一收盤暴跌 47%。

CIBC Capital 北美外匯策略主管 Bipan Rai 認為，美國區域銀行正在醞釀風險，或是至少存在一定程度的不確定性，從而對美國資產構成壓力。

根據瑞銀和瑞信的合併交易，瑞信價值 170 億美元的額外一級資本 (AT1) 債券將遭到註銷，引爆部分投資人怒火，這也讓其他銀行的 AT1 債券持有者感到不安。

美元下跌之際，歐元上漲 0.5% 至 1.0717 美元，英鎊升 0.8% 至 1.2272 美元。

商品貨幣方面，澳幣漲逾 0.3% 至 0.6717 美元，加幣升值近 0.5%，至 1.3662 加元兌 1 美元，紐元表現最差，貶 0.3% 至 0.6246 美元。

成長型資產也迎來反彈，全球最大加密貨幣比特幣周一觸及九個月高點，截稿前報 28,090 美元。

接下來，投資人將目光投向周三 (22 日) 的聯準會 (Fed) 利率決議。

目前聯邦資金利率落在 4.5% 至 4.75% 區間，交易員現在預期利率將在 5 月達到 4.8% 左右的高峰，然後在年底穩步降息，但也密切關注 Fed 在周三公布的利率預測。

Rai 表示：「從我們的觀點來看，最不讓人懊悔的作法是維持與 12 月相同的利率預測。考量到風險已經擴及國內金融部門，我認為這對他們 (指 Fed) 來說可能是最謹慎的路徑。」

長期以來被視為壓力時期避風港的日元周一升 0.4%，至 131.25 日元兌 1 美元，是 2 月 10 日以來最高。

截至台灣時間周二 (21 日) 約 6:00 價格: