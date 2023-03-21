〈紐約匯市〉市場評估瑞銀併瑞信 DXY貶至逾一個月低點、日元升

市場評估瑞銀併瑞信 DXY貶至逾一個月低點、日元升 (圖：AFP)
市場評估瑞銀併瑞信 DXY貶至逾一個月低點、日元升 (圖：AFP)

投資人評估瑞銀集團 (UBS) 與瑞士信貸 (Credit Suisse) 的收購交易之際，美元指數周一 (20 日) 下跌至逾一個月低點，日元小幅走高。

在瑞士當局的協調下，瑞銀周日 (19 日) 同意支付 30 億瑞士法郎收購瑞信，並承擔高達 54 億美元的虧損。

在合併案宣布後次日，周一紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.39%，至 103.31，是 2 月 15 日以來最低。

連帶拖累美元的還有對美國區域銀行的擔憂，儘管幾家大型銀行上周向第一共和銀行注資 300 億美元，仍未能消除投資人的疑慮。第一共和銀行 (FRC-US) 周一收盤暴跌 47%。

CIBC Capital 北美外匯策略主管 Bipan Rai 認為，美國區域銀行正在醞釀風險，或是至少存在一定程度的不確定性，從而對美國資產構成壓力。

根據瑞銀和瑞信的合併交易，瑞信價值 170 億美元的額外一級資本 (AT1) 債券將遭到註銷，引爆部分投資人怒火，這也讓其他銀行的 AT1 債券持有者感到不安。

美元下跌之際，歐元上漲 0.5% 至 1.0717 美元，英鎊升 0.8% 至 1.2272 美元。

商品貨幣方面，澳幣漲逾 0.3% 至 0.6717 美元，加幣升值近 0.5%，至 1.3662 加元兌 1 美元，紐元表現最差，貶 0.3% 至 0.6246 美元。

成長型資產也迎來反彈，全球最大加密貨幣比特幣周一觸及九個月高點，截稿前報 28,090 美元。

接下來，投資人將目光投向周三 (22 日) 的聯準會 (Fed) 利率決議。

目前聯邦資金利率落在 4.5% 至 4.75% 區間，交易員現在預期利率將在 5 月達到 4.8% 左右的高峰，然後在年底穩步降息，但也密切關注 Fed 在周三公布的利率預測。

Rai 表示：「從我們的觀點來看，最不讓人懊悔的作法是維持與 12 月相同的利率預測。考量到風險已經擴及國內金融部門，我認為這對他們 (指 Fed) 來說可能是最謹慎的路徑。」

長期以來被視為壓力時期避風港的日元周一升 0.4%，至 131.25 日元兌 1 美元，是 2 月 10 日以來最高。

截至台灣時間周二 (21 日) 約 6:00 價格:

  • 美元指數報 103.3048。-0.5492%
  • 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0718 美元。+0.5064%
  • 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2277 美元。+0.8378%
  • 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6718 美元。+0.3435%
  • 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3661 加幣。-0.4808%
  • 美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 131.28 日元。-0.3945%

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