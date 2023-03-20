受惠銀行股動盪 比特幣攀升至9個月新高

根據路透報導，比特幣周一（20 日）價格攀升至 9 個月高點，銀行業的動盪促使一些投資人轉向數位資產，比特幣創下四年來表現最好的一周。

比特幣一度漲至 28,567 美元，為去年 6 月中旬以來最高點，近期上漲 0.9%，因為人們越來越期待各國央行放緩升息步調。

截稿前，根據 CoinGecoko 數據，比特幣 24 小時內上漲 4.4%，報 28,408.53 美元；與加密貨幣相關的公司股票 Coinbase(Coin-US) 周一盤前漲逾 4%。

比特幣上周上漲 26%，為 2019 年 4 月以來最大單周漲幅，隨著銀行業動盪波及全球，該虛擬貨幣在 10 天內上漲約 40%──到目前為止，上周末瑞銀集團（UBS Group）收購競爭對手瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）的事件也達到高潮。

瑞銀周一敲定政府支持的對瑞信收購案後，銀行股和債券等傳統資產大幅下挫。這起併購案目的是恢復人們對遭受重挫的銀行業信心。

面對投資人對金融體系穩定性的信心迅速喪失的風險，各大央行昨日採取行動，提振全球範圍內的現金流動。自新冠疫情大舉流行最嚴重的時期以來，從未見過如此龐大規模的全球性應對行動。

IG markets 分析師 Tony Sycamore 表示：「比特幣的驚人上漲是銀行業危機的結果，同時也是利率市場消化今年下半年降息的影響。」Sycamore 還預測，如果比特幣保持在 2.5 萬美元左右的關鍵支撐位之上，將向 3.2 萬美元逼近。

其他市場人士預測，比特幣將受惠於央行提高全球金融體性流動性的努力。在各國央行和政府推出前所未有的貨幣和財政刺激政策後，比特幣價格曾在 2021 年 11 月升至創紀錄的 6.9 萬美元。

新加坡數位資產公司 Matrixport 的分析師 Markus Thielson 表示：「這種勢頭完全是由流動性所推動。」