宏碁進軍e-bike市場 瞄準都市通勤族推AI電動輔助自行車

宏碁 (2353-TW) 今 (20) 日宣布，推出 AI 技術為核心的單馬達電動輔助自行車 Acer ebii ，透過智慧車輛控制滿足騎士多元需求，並針對城市通勤設計，搭載長效續航電池、智慧安全以及簡約輕量設計。

宏碁表示共同營運長高樹國表示，都市通勤者正尋求方便、安全，且更環保的移動方式，ebii 將能幫助騎士騎得更遠，更快抵達目的地。

宏碁集結子公司之力共同搶進 e-bike 市場，包含聯永基 (MPS Energy) 的動力系統和愛普瑞 (Xplova) 的自行車運算技術，進軍電動輔助自行車市場。

Acer ebii 輪組採用堅固的單邊前叉設計，高效單邊 250/350W 馬達搭配 48V 控制器區域網路 (CAN bus) 和 40Nm 扭力性能，騎行時的時速達 25 公里。

Acer ebii 電動輔助自行車透過 ebiiAssist 技術 ebii 將能自動適應路線狀況、踩踏力量和使用者偏好，更將 AI 技術結合大數據及 ebiiGO 應用程式，收集使用者的使用體驗。

宏碁表示，騎士能藉由藍牙將手機連接至電動輔助自行車，並從 ebiiGO 查看推薦路線、電池電量、騎乘速度和自動解鎖設定等資訊，或隨著行程路況調節電量，確保車輛不會於中途沒電。

Acer ebii 電動輔助自行車搭載的可拆卸電池，續航力高達 110 公里，僅需 2.5 小時即可將電量充至 100%，透過 AI 技術最佳化電量配置，使電池續航力能支援全天的騎乘時間。