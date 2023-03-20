奇景攜手芯鼎 推AI智慧影像感測安防方案

奇景光電 (HIMX-US) 今 (20) 日宣布，將在 3 月底的美西安防展 (ISC West 2023) 中，攜手芯鼎(6695-TW)，展出超低功耗預錄 AI 功能 WiseEyeTM 智慧影像感測方案，支援門鈴、門鎖、監控系統和智慧辦公等電池驅動的家庭安防應用。

奇景表示，ISC West 2023 是全球專業安防技術最具規模及影響力的展覽，此次展示的智慧門鈴配備自家 WE1 AI 處理器與芯鼎 ISP 系統單晶片，共同推動在日常生活應用中機器視覺 AI 的進步。

奇景 WE1 AI 處理器能提供事件發生前的負時錄影，連續記錄長達五秒的全彩影像，WiseEye AI 解決方案則可智慧地識別和區分人類與其他物體，可有效降低使用傳統的 PIR 感測器的經常性誤觸發，而錯誤喚醒系統單晶片，導致不必要或不相關的影像記錄，與現有市場上的解決方案相比，可節省達 50% 的功耗。

此外，本次展出的智慧門鈴裝置，可有效部署單一全彩影像感測器來記錄事件，與現行系統使用兩組影像感測器，其一提供黑白單色預錄，另一組用於動態事件錄影的解決方案相比較，奇景方案可大幅降低成本。

芯鼎總經理許英偉表示，此次與奇景合作新方案，在成本及功能上，均突破過去需要使用兩組黑白單色影像感測器來攝錄影像的限制，預錄影像無縫結合事件發生前後的影像串流，更協助用戶完整了解事件前因後果，是影像監控預錄技術的一大突破。

另外，奇景也與云辰電子 (2390-TW) 聯合展示內建 WiseEye 的 PIR(被動紅外光) 監視器鏡頭，其適用於室外和光線昏暗的區域，過去傳統 PIR 很容易被周圍環境所欺騙，觸發大量誤報，藉由奇景 WiseEye 情境感知 AI 功能，PIR 鏡頭可以減少錯誤檢測，提供及時並準確的回報，更重要的是顯著降低功耗。

奇景光電執行長吳炳昌表示，WiseEye 技術被安防監控領域肯定，採用率迅速增加，顯示 WiseEye 技術的靈活性和敏捷性，持續致力加強 WiseEye 產品升級計畫，目標是達到更低的功耗和更高的 AI 推理性能，並透過廣泛的生態鏈合作夥伴，共同贏得未來巨大的終端 AI 商機。