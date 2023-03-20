〈緯創內湖總部動土〉斥資超過62.5億元 預計2026年完工啟用

緯創 (3231-TW) 今 (20) 日舉行臺北市數位內容創新中心暨緯創總部新建工程開工典禮，此次投資金額超過 62.5 億元，預計 2026 年啟用，將可望挹注內科轉型發展及群聚創新的動能。

台北市產業發展局表示，「臺北市數位內容創新中心 BOT 案」去年底完成都審、今年三月取得建照，開發基地面積約 2 公頃，預估 50 年契約期間可創造至少 57 億元的政府收益，及 3500 個以上的就業機會。另外 BOT 契約也訂有「超頷利潤回饋機制」，民間經營愈好，政府獲得的收益愈高。

緯創總經理林建勳表示，結合顯示、虛擬實境、5G、大數據，以及 AI 人工智慧的數位內容是未來發展趨勢，臺北市數位內容創新中心暨緯創總部將能成為支持內科轉型發展，以及引人創新、高附加價值產業進駐的場域。

林建勳指出，未來透過「以硬帶軟」、「以大帶小」、「以軟輔硬」三大策路，這裡將以高效能硬體設備驅動臺灣「數位内容」加速創新，打造數位内容產業前往國際發展的最佳平臺，帶領臺灣數位內容新創邁向國際市場。

臺北市數位內容創新中心暨緯創總部座落內湖行善路、舊宗路一段、新湖一路及行善社會住宅用地所圍街廓，位於内科及南港產業聚落樞紐位置，且未來將有捷運環狀線東環段通過，使用分區為「產業支援專用區」，建蔽率 40%、容積率 240% ，總樓地板面積約 28000 坪，將打造為黃金級綠建築及鑽石級智慧建築。

緯創總部將建置虛擬環型攝影棚、LED 豆幕、數位實驗場域等國際級軟硬體設備，數位内容創新中心也設立有成中心、階梯型展演及交流空間等，支援新興產業及創新活動進行互動所需工作、交流、展示使用。