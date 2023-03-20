中華電攜手三總 實現達文西手術遠距教學

中華電 (2412-TW) 今 (20) 日宣布，與三軍總醫院合作 5G 智慧醫療與遠距教學。中華電整合佐臻 (4980-TW) 的 AR 眼鏡開發成「AR 視訊協作平台」，學生可以理解達文西手術的細節與技巧。

達文西手臂微創手術是一種高度精密的手術，可提供高解析 3D 立體的手術影像，讓執刀醫師能清晰準確的進行手術與判斷，精準完成細微的手術步驟。

不過目前的傳輸影像多為 2D，透過中華電的 5G 專網與 AR 協作平台，即時傳到遠端學生 AR 眼鏡並呈現 3D 立體影像，學生可以感受執刀醫師的第一視角之器官立體成像與手術過程的深度感，了解微創手術各個細節，此外，指導老師也能遠距即時於畫面上標示重點病徵和處置建議，提高醫學教育的品質。

中華電企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，此次合作由中華電信協助三軍總醫院佈建 5G 專網環境，提供公司自行研發的「AR 視訊協作平台」，讓執刀醫師可專心開刀，遠端的學生同時身歷其境般觀看達文西手術過程，充分運用 5G 專網的高速率及安全性。

三軍總醫院院長洪乙仁表示，與中華電信合作，利用 5G 專網實現達文西手術遠距 3D AR 實境教學，這一創新的教學方式，為醫學教育帶來革命性的變革，創造沈浸式教學新體驗。

中華電信 5G 專網提供高速率、低延遲、大頻寬的安全高品值行動無線通信服務，可支持多種智慧醫療應用，如遠距醫療、醫療影像傳輸等，有助於提升醫療服務的品質和效率，並能確保醫療數據隱私性。