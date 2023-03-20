盤中速報 - 台燿(6274)股價大漲至71.7元，漲幅達7.01%

台燿(6274-TW)20日10:41股價上漲4.7元，報71.7元，漲幅7.01%，成交5,642張。

台燿(6274-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

近5日股價下跌2.33%，櫃買指數下跌0.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,223 張
  • 外資買賣超：-2,590 張
  • 投信買賣超：+927 張
  • 自營商買賣超：+440 張
  • 融資增減：-981 張
  • 融券增減：-56 張

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