盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至71.4元，漲幅達7.05%

華城(1519-TW)20日13:19股價上漲4.7元，報71.4元，漲幅7.05%，成交15,676張。

華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。

近5日股價下跌4.71%，台灣加權指數下跌0.47%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,855 張
  • 外資買賣超：-545 張
  • 投信買賣超：-1,468 張
  • 自營商買賣超：-842 張
  • 融資增減：+676 張
  • 融券增減：-449 張

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