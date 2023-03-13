盤中速報 - 台燿(6274)急跌-2.77%報66.8元，成交1,075張

台燿(6274-TW)近5分K跌速2.77%，13日09:09報66.8元，成交1,075張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台燿(6274-TW)近5日股價上漲15.1%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.14%。櫃買指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6,470 張
- 外資買賣超：+5,687 張
- 投信買賣超：+500 張
- 自營商買賣超：+283 張
- 融資增減：+657 張
- 融券增減：+30 張
最新相關新聞
台燿(6274-TW)近5分K跌速2.77%，13日09:09報66.8元，成交1,075張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台燿(6274-TW)近5日股價上漲15.1%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.14%。櫃買指數下跌0.62%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.70%
$12,870
原投組報酬率
+21.18%
$12,118
投組標的成分
40%
2457
20%
5258
20%
2727
10%
2413
10%