〈台股風向球〉短多見好就收 提防歐美金融圈負面連鎖效應

台股上周面對歐美金融業負面事件連環爆的衝擊，周線連 2 黑，惟在聯準會、瑞士央行陸續出手緩和市場緊張情緒後，加權指數一周僅跌 73.24 點，未來一周，在全球系統性風險未解除前，隨著外資保守、內資仍進行季底結帳調節換股，建議投資人若因聯準會態度轉趨鴿派出現一波短多行情，見好就收，仍需密切提防此次銀行連環爆雷的連鎖效應。

上周外資在集中市場續賣 325 億元，已連賣 6 周，投信則是連買 7 周不離不棄，不過，投信過去一周賣超包括中鴻、航空雙雄、裕民、華夏、華通、台光電、金居、國票金和中磊等，但積極買進華新、中鋼、仁寶、開發金、群創、英業達、國泰金、元大金、宏碁、永豐金等，有季底結帳並換股之姿。

外資方面，賣超前 10 大標的以金融族群為主，中信金遭賣超過 15.7 萬張，國泰永續高股息 11.5 萬張，新光金 8 萬張，玉山金 7.3 萬張，臺企銀、開發金均超過 5 萬張，華航、陽明、期街口布蘭特正 2 均逾 4.5 萬張。

法人指出，儘管美國財政部、聯準會和 FDIC 聯手宣示，保障近期倒閉銀行的存戶權益，瑞士央行也宣布支應瑞士信貸流動性，使市場回穩，但金融圈還是風聲鶴唳、高通膨襲擊也並未結束，接下來聯準會 22 日的利率決策，仍將牽動市場對後市解讀。

永豐金證券進一步說明，銀行危機事件壓雖抑聯準會鷹派聲浪，令科技股有短多，但市場關注金融業危機是否有連鎖效應，事態還在變化中，2008 年貝爾斯登危機到雷曼倒閉，耗時有半年多，不可放鬆警戒。

永豐金證券認為，在矽谷銀行到美國許多地區銀行爆發危機後，聯準會的工作優先順序發生變化，通膨問題顯得較為長期，反而是眼前金融業危機更急迫，因此，市場預期聯準會升息將放緩、甚至會提前降息，惟本周台股若因此而反彈，建議投資人見好就收， 在樂觀氣氛中，反而有獲利了結的可能。