鴻海中國布局並進 Fii二大專案上半年相繼投產

鴻海 (2317-TW) 近年除了積極擴大北美、東南亞生產，集團在中國布局也持續推進，旗下工業富聯 (Fii) 贛州園區預計 5 月投產，聚焦高端智慧製造領域；河南濟源 5G 終端精密製造專案，也預計在上半年投產。

工業富聯在去年 1 月宣布，智慧製造專案正式簽約落戶贛州經開區，定位建設高端製造及智慧製造賦能專案，也是工業富聯目前在國內投資最大、建設最新、數位化智慧化程度最高的園區。

目前工業富聯贛州園區也已在當地開展多次專場招聘，招攬製造技術、設備維護、機械機電、裝備製造等方面的專業人才，為 5 月投產做充分準備。

除了贛州園區外，工業富聯在河南省濟源市建設的 5G 終端精密製造專案推進同樣順利，可望在上半年實現投產，預計年內可新添產能 375 萬套。

工業富聯旗下富聯科技 (濟源) 在去年 12 月與濟源市政府完成簽約，以現有園區基礎上，新增建設 5G 終端精密製造專案，開展新型功能材料及智慧手機關鍵零元件生產及研發。

工業富聯強調，堅持「深耕中國，佈局全球」的經營策略，超過 25 個核心廠區、全球近 20 萬員工、全球 108 億元研發資金，約 80-85% 均投入中國建設，未來將持續加大廣東深圳、河南濟源、浙江杭州、浙江紹興等地的投資建設。