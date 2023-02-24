〈第一金法說〉2大考量 今年現金股息配發率將低於7成

考量全球經濟動盪並充實資本，第一金 (2892-TW) 現金股息勢必縮水，第一金副總李淑玲坦言，過去現金股息配發率都超過 7 成以上，但今年將降至 5~6 成，但會提高股票股利的比重，讓整體配發率維持 7 成的水準。

第一金去 (2022) 年稅後純益 205.96 億元、年增幅 4.34%，是少數獲利正成長的金控，每股稅後純益 (EPS)1.56 元，如以配發率 6 成推算，每股配發現金股息將不到 1 元。

李淑玲今 (24) 日在法說會上表示，過去股利配發主要以現金為主，且會依據盈餘狀況進行彈性調整，往年現金配發率都會超過 7 成，但因第一銀行被列為 D-SIBs 銀行 (俗稱大到不能倒的銀行)，考量資產擴充必須與資本做連結，因此會保留較多的盈餘，以符合 D-SIBs 銀行的要求。

李淑玲指出，銀行可保留法定盈餘公積為 3 成，過去扣掉這 3 成後剩下的 7 成都會盡量配現金股息給股東，儘管第一銀行去年 OCI(其他綜合損益) 仍是正數，股利配發可不受限也無須動用資本公積，但基於充實資本的原則，今年股利政策將有所調整。

但為了不讓股東們失望，李淑玲強調，今年股利政策還是現金搭配股票股利，兩者相加後配發率仍可達到 7 成，甚至有望上看 8 成，未來股利配發也會維持恆常性的原則，也就是現金股息加股票股利合計約 7 成。

第一金近期獲外資連續 4 個交易日買超後，今天反手轉賣，股價終場下跌 0.25 元收在 26.8 元。