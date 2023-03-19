全新估2月為今年低谷 董座：兩大手機陣營可望翹翹板往上

砷化鎵上游磊晶廠全新 (2455-TW)2 月營收受工作天數減少影響，單月營收跌破億元大關，不過，展望未來，全新預期，部分營收將遞延至 3 月認列，並估 2 月將是 2023 年全年低點，後續營收有機會逐月並逐季向上，董事長陳建良也認為，今年兩大手機陣營 (蘋果、安卓) 需求可望逐步回溫，呈現翹翹板向上的趨勢。

全新 2 月營收下滑至 9823.6 萬元，月減 12.3%、年減 62.6%，累計前 2 個月營收達 2.1 億元、年減 62%，回顧去年，全新同樣受整體產業需求急凍衝擊，全年純益年減 36.3%、達 5.44 億元，每股純益則為 2.95 元，兩大業務中又以與手機 PA 相關的微電子營運下滑最為明顯。

陳建良坦言，去年產業面臨很大的逆風，尤其兩大手機陣營需求呈現翹翹板往下的趨勢，但全新屬於產業鏈的上游、加上提前在許多的新技術應用扎根布局下，營運受影響的程度相對較小，去年光電子相關營運就並未衰退，因此期待新技術應用開花結果，認為全新在未來的商機上都不會缺席。

外界關心手機、WiFi 市場需求是否已看到回溫，陳建良則釋出產業即將迎來春燕的看法，他說，雖然現階段客戶並不是像過去一樣齊頭並進地在拉貨，但確實有感受到部分客戶的拉貨動能，認為已嗅到產業開始不一樣，朝逐步改善的方向邁進。

全新也補充，去年年底存貨去化有感，目前存貨數量已趨於健康水位，且農曆年後，客戶端陸續回補庫存，產能利用率已較過年前回升，進一步觀察今年 MWC 展會，聚焦 5G 加速、6G、元宇宙、AI 應用等，都與全新產品有關，另外，中國手機品牌廠回歸，加上手機迎來五大發展趨勢，包含 5000 萬畫素鏡頭、潛望式鏡頭、折疊和卷軸螢幕、240 瓦快速充電、衛星手機等，可望加速換機潮。

全新總經理黃朝興也透露，過去開始布局的新技術應用都可望逐步發酵，以今年來看，除 5G 持續發酵外，WiFi 發展上也朝 WiFi 6E、WiFi 7 邁進，此外，光通訊傳輸應用上以半導體雷射 (LD) 取代銅線、AR/VR 裝置應用都可望看到一些新進展，LiDAR 光達發展也持續推進。